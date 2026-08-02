La trattativa tra la Roma e il Feyenoord per Read va avanti. I giallorossi sperano di non andare oltre il week end, ma l'accordo con gli olandesi non è stato ancora trovato. Sul piatto c'è un'offerta da 25 milioni di euro, ieri ci sono stati altri contatti e forse servirà uno sforzo in più per portare a casa il classe 2006. Nel frattempo, la squadra di Rotterdam si guarda intorno e cerca il sostituto. Secondo quanto riportato da Voetbal il Feyenoord ha avviato i contatti per il ritorno di Geertruida. L'operazione non è semplice, ma il club ci proverà per il terzino destro del Lipsia. Su di lui c'è anche il PSV Eindhoven.