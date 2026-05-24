Il Verona si presenta alla partita di commiato dalla Serie A con l’obiettivo di chiudere con orgoglio e dignità. Intanto, scrive 'La Gazzetta dello Sport', l’attenzione è rivolta al futuro. Aspettando che Sean Sogliano confermi la permanenza alla direzione sportiva del club — gli è stata presentata un'offerta di rinnovo fino al 30 giugno 2029, ha comunque un contratto che scade nel 2027 -, il passo successivo sarà la scelta dell’allenatore: piace Alberto Aquilani, attuale tecnico del Catanzaro.