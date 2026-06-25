Un'attesa che potrebbe prolungarsi ancora di una settimana. La Roma e Mason Greenwood hanno già le promesse di matrimonio sul tavolo, ma in questo momento in casa giallorossa è imperante il discorso legato alle cessioni, scrive Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport. Per questo l'affare che dovrebbe portare l'inglese nella Capitale slitterà di qualche giorno. L'accordo col giocatore è stato trovato da tempo, ora bisogna trovare la quadra col Marsiglia che continua a chiedere 55 milioni (il 40% finirebbe nelle casse del Manchester United). Intanto si è rifatto sotto il Fenerbahce ma senza offrire le cifre faraoniche palesate qualche settimana fa: si parla di una proposta da 35 milioni già rispedita al mittente. Inoltre Greenwood vuole un club da Champions, e i turchi dovranno ancora giocare i preliminari.