La cessione che potrebbe rimettere in parii conti della Roma passa da una domanda sola: quando si esporranno Chelsea e Arsenal per Manu Koné, scrive Marco Juric su La Repubblica. Finora ci sono un'intesa con il giocatore e diverse chiacchierate attorno alla sua valutazione. Adesso servono i fatti, cioè i soldi: per convincere la Roma, i due club di Premier dovranno presentarsi a Trigoria con quarantacinque milioni. È la cifra che potrebbe sbloccare tutto. Questi sono i giorni in cui o si fa sul serio o si torna indietro. Anche perché dal 1 luglio, cambia tutto. Il prezzo e, forse, anche la volontà di mettere in vetrina il francese. C'è un paradosso, in mezzo a questa attesa. L'unico club che quei numeri li ha già messi sul tavolo è l'Atletico Madrid, con un'offerta da oltre 40 milioni. Ma Koné ha detto no: se deve partire vuole la Premier, possibilmente l'Arsenal.