L'impero sportivo dei Friedkin si sta per allargare. Così dopo Roma, Everton e Cannes nel calcio i Friedkin stanno per sbarcare nella NHL, la lega Usa di hockey su ghiaccio. Lo ha ufficializzato Gary Bettman, commissario della NHL: nei prossimi sei mesi si valuterà la possibilità di insediare una seconda squadra in Texas, a Houston o ad Austin. Contratti già firmati, «ne stiamo parlando con i Friedkin da quasi due anni». Per la nuova franchigia (la 33ª della lega) il The Friedkin Group è pronto ad investire circa 3,5 miliardi di dollari (pari a 3,1 miliardi di euro), necessari per coprire la tassa di iscrizione iniziale alla lega e la costruzione di una nuova arena. Ora sl tratta di capire solo dove nascerà la franchigia, scrive La Gazzetta dello Sport.