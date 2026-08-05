La bella notizia non è tanto la vittoria colta a Newport per 4-1, visto che è arrivata contro una squadra di League Two (la quarta serie inglese), che tra l'altro la scorsa stagione si è salvata quasi in extremis. No, la bella notizia è un'altra e sono i gol dei nuovi, prima Castro (su rigore) e poi Koulierakis, che hanno arricchito la rete iniziale di Hermoso. Che ha giocato come centrocampista centrale al fianco di El Aynaoui, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, aprendo le danze con un inserimento da dietro e guadagnandosi poi anche il rigore del 2-0, realizzato proprio da Castro. Gasperi-ni ha scelto ancora una volta la formula con il trequartista (sta-volta Cristante) e le due punte, con Dybala al fianco proprio di Castro. Una volta passata in vantaggio, la Roma ha gestito però meglio la gara. Andando a segno prima con Castro e poi con Koulierakis.