Giuseppe Giannini, ex uomo-assist e trascinatore giallorosso, rivede in Rodrigo Mora il trequartista della Roma che è stato. E si compiace nel vedere coi propri occhi come la Roma abbia deciso di sposare un progetto tecnico di qualità, impreziosito da registi come il portoghese. "Vedo tanta bellezza in questa Roma, fantasia e qualità soprattutto in attacco - dice Giannini in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport -, e il fatto che il club stia investendo molto sui ragazzi è un fatto molto importante".

Tecnico, veloce, tocco d'alta scuola: molti vedono il lui un nuovo Kakà."Ha qualità indiscutibili e, da quanto so, anche nelle giovanili del Porto ha bruciato le tappe da predestinato".Il portoghese potrà diventare il suo erede: quanto pesa la maglia numero 10 giallorossa da trequartista?"È una maglia importante, ma Mora avrà anche la fortuna di giocare con Dybala che potrebbe dargli la ‘benedizione’.La Roma si appresta ad avere due giocatori per ruolo, per campionato e Champions, come ha chiesto Gasp. Quale tassello manca secondo lei?"Forse un profilo a centrocampo o in difesa, con certe caratteristi-che. Ma avere già praticamente due squadre dimostra che Gasp non vuole lasciare nulla al caso". Se dovesse per forza cedere un top entro fine agosto chi cederebbe?"Direi Koné, anche perché mi sembra l'unico che ha mercato a certi livelli".