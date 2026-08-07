L'apertura, fatta con il cuore, è tutta di Lorenzo Pellegrini. La vitto-ria, invece, appartiene a Gian Piero Gasperini, che presto vedrà tornare a sua disposizione anche il trequartista romano. Già, perché in quella che è diventata quasi una lunga telenovela estiva, le parti stavolta sembrano davvero essersi avvicinate in modo definitivo. Da una parte c'è Gasperini che non vede l'ora di riabbracciare Lorenzo, dall'altra Pellegrini che pur di rimanere ancora in giallorosso ha deciso di fare anche un importante sacrificio. In mezzo, ovviamente, la Roma, che per un po' ha temporeggiato, nicchiato, in attesa poi non si sa neanche di che.

Ma che ora è davvero pronta a presentare un'offerta di rinnovo al giocatore. Offerta, però, che fino a ieri sera ancora non era stata formulata in modo ufficiale. Insomma, Lorenzo Pellegrini - scrive Andrea Pugliese su 'La Gazzetta dello Sport' - ha fatto un'apertura importante verso la Roma, accettando anche di rinnovare per un solo anno (magari poi con un'opzione per il secondo, al verificarsi di determinate condizioni). Nel frattempo a tenere vivi i contatti con il giocatore ci ha pensato soprattutto Gasperini, che lo ha sempre messo nella lista di quelli che voleva continuare ad allenare anche in questa sua seconda stagione romana. Gasp e Lorenzo si sentono spesso.