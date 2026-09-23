Il suo primo allenatore, Luis Lucero, aveva un debole per lui. A tal punto che un giorno, quando il papà di Balerdi si presentò al campo di Villa Mercedes riuscì a lasciarlo a bocca aperta: "Allora Luis, come lo vedi Leo?", chiese. "Bene Flavio, bene. Il tuo ragazzo “va a ser un Rummenigge”". Chissà se oggi il 27enne Balerdi, quando ripensa alle parole “profetiche” di Lucero, abbozza un sorriso. Di Rummenigge all'epoca aveva il colore dei capelli, era alto, tecnico e calciava bene. Poi, se si eccettua un passaggio al Borussia Dortmund che dista un migliaio di chilometri da Monaco di Baviera, dove Kalle è esploso, ha poco e nulla. Anche perché Leo - racconta Stefano Carina su 'Il Messaggero' - ha poi intrapreso un'altra strada. Ma con fatica: "lo non volevo giocare in difesa, volevo fare il centrocampista". Curioso allora che alla fine, tra i desiderata e le scelte fatte dagli allenatori che lo hanno allenato, debba molto a Scaloni e a quel vice del ct, Samuel, al quale oggi molti tifosi romanisti lo paragonano. Come Walter, a Leo - scuola Boca Juniors - è bastato poco per entrare nei cuori della gente. Cattivo e elegante, veloce e potente, abile nei recuperi, nei raddoppi, nei contrasti e nei duelli aerei. Gli sono bastate un paio di apparizioni a partita in corsa e quel recupero su Simeone a Torino per far scatenare il dibattito nelle radio locali, vera stella polare degli umori della tifoseria. Contro l'Inter Balerdi, come al solito, non ha deluso (sei recuperi difensivi, quattro duelli vinti su cinque e due contrasti vinti su tre). E non è un caso che la Roma abbia arretrato il baricentro quando Leo, alle prese con i crampi, ha chiesto la sostituzione.