Sulla lavagna tattica di Gian Piero Gasperini c'è un nome scritto in rosso: Nicolò Tresoldi. Centravanti del Bruges. Un talento seguito da vicino negli ultimi mesi, lontano da occhi indiscreti, e per il quale il tecnico nutre stima. Muovendosi lungo una sottile linea di incastri e destini incrociati, la Roma punta all'italo-tedesco per farne il vice-Malen. bisognerà però consumare un addio eclatante: quello dell'ucraino Artem Dovbyk. Il Bruges lo valuta 25 milioni di euro, il club giallorosso vorrebbe prenderlo in prestito con diritto di riscatto. Figlio d'arte (il padre Emanuele è stato difensore dell'Atalanta) e tennista mancato (è amico di Flavio Cobolli), Tresoldi ha già espresso il suo gradimento nei confronti della Roma. È stato messo in prima fila dal club giallorosso - scrive Alessio D'Urso su La Gazzetta dello Sport - rispetto ad altri profili di attaccanti pur adatti al ruolo di vice-Malen, come ad esempio Andrea Pinamonti del Sassuolo. Altri obiettivi da raggiungere in settimana sono quelli che riguardano i rinnovi di Dybala (ormai solo da ufficializzare), Celik e Pellegrini e, soprattutto, l'acquisto di Mason Greenwood dall'OM, per il quale il club dovrebbe presentare entro domani un'offerta da 45 milioni bonus compresi.