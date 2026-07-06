Continuano i movimenti per dare il nuovo assetto al settore giovanile, ma anche alla prima squadra. Come chiesto da Gasperini ci saranno degli avvicendamenti, rispetto allo scorso anno, nell'organizzazione dello staff che lo affiancherà nella guida della Roma. E se per il settore giovanile, dopo l'addio di Bruno conti, il nome giusto è stato individuato in quello di Massimo Margiotta, secondo quanto riportato da Il Tempo, è comunque possibile l'ingresso di Alessandro Frara come nuovo club manager del gruppo guidato da Gasp. All'attuale dirigente del Frosinone - i ciociari stanno facendo resistenza - è stato proposto un ruolo in prima squadra . Tutto ok per l'arrivo di Riccardo Del Vescovo, che sarà il nuovo responsabile sanitario.