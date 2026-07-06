I piani, anche con l'arrivo di luglio, non sono cambiati: Soulé resta sul mercato. L'argentino, individuato come possibile sacrificio entro il 30 giugno, potrebbe comunque non indossare più la maglia della Roma. Gasperini infatti nei colloqui con la dirigenza, ha chiesto oltre al rinnovo di Dybala e Pellegrini - due nuovi esterni offensivi. Lo spazio per l'ex Juventus sarebbe quindi ridotto all'osso con i nuovi arrivi. Con Greenwood che resta l'obiettivo primario. In particolare a non convincere pienamente lo staff sono alcune caratteristiche del classe 2003, abituato ad entrare poco dentro al campo e a puntare poco la porta, scrive Filippo Biafora su Il Tempo. per il raduno del 13 luglio, non vorrebbe lasciare la Capitale. Per restare al reparto d'attaccoTresoldi è un nome molto gradito a Gasperini. I giallorossi per lui, che ha già dato apertura al trasferimento, sarebbero disposti a spendere fino a 25 milioni. Prima però c'è da piazzare Dovbyk.