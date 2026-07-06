Gasp fa cose. Anche telefonate, e non è nemmeno la prima volta. "Pronto Greenwood, parla Gian Piero: preparati a faticare" Una minaccia, una prospettiva, comunque parole di stima. Mason sorride, è già conquistato da Gasp. E forse ci siamo: oggi parte la settimana che dovrebbe portare la Roma almeno ad effettuare un' offerta ufficiale per l'esterno inglese del Marsiglia. Mason ha voglia di Roma e nei vari colloqui ha già espresso la sua totale stima. In una delle chiamate - nelle quali era presente anche il padre agente - la domanda dell'allenatore è stata: "Sei pronto a correre?". Lo ha messo subito in guardia, anche perché gli ha spiegato che vorrebbe usarlo come esterno nel 'suo' 3-4-2-1. "Sì sono pronto, vengo anche a fare tanti gol". Una risposta - scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero - data tra l'altro in italiano, già un bel segnale per il futuro. Negli ultimi tempi è ormai diventata una consuetudine per gli allenatori parlare con i giocatori prima dello sprint nella trattativa. Un biglietto da visita è anche l'Olimpico, uno dei migliori da poter utilizzare. Intanto l'OM ha lanciato un segnale: "Dobbiamo separarci da alcuni giocatori per ristabilire l'equilibrio finanziario e ridurre il monte ingaggi. Nonostante tutto, però, mi rifiuto di vendere i nostri migliori giocatori a un prezzo di saldo". L'Atletico Madrid rimane alla finestra. Sullo sfondo c'è anche il Fenerbahce che ha messo sul piatto un ingaggio da 7 milioni a stagione. Mason vorrebbe giocare in uno dei principali campionati europei e soprattutto disputare la Champions League.