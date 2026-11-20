Sei mesi dopo la “pazza” rimonta di Parma, la Roma torna al Tardini. A maggio lo snodo fondamentale per la stagione, ma anche per il futuro di Dybala. Rensch si trasformò in eroe per caso, il solito Malen fece due gol, ma a fine partita la scena la prese Paulo. Come? Un po' sul campo, con l'assist al bacio per Bobby, e in buona parte con il messaggio alla società per il rinnovo. Domani è pronto a guidare l'attacco. Non gioca dal 14 ottobre, dalla sfida contro il Real Madrid conclusa a metà. Strano a dirsi, ancora non ha trovato il gol. Segnano tutti o quasi con Gasp e manca all'appello - scrive Daniele Aloisi su 'Il Messaggero' - proprio il giocatore tecnicamente più forte. Se ne è divorati due (a Lecce e a Como) e non timbra il cartellino addirittura dal 18 gennaio, nella sfida contro il Torino. Dieci mesi di astinenza, un'infinità. Al Parma ha fatto male spesso e volentieri (3 reti e 4 passaggi vincenti in 10 incontri), ma non è mai riuscito a segnare al Tardini. Un altro tabù da sfatare per avvicinarsi alla quota 200 gol con i club. Dybala è fermo a 198 e ha voglia di scrivere altre pagine di storia della sua incredibile carriera.