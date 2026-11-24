Il dubbio più grande resta sempre sulla trequarti. E diventa ancora più intenso quando ti ritrovi al Parco dei Principi contro la squadra più forte del mondo. Gian Piero Gasperini, che oggi dirigerà la rifinitura a Trigoria prima di imbarcarsi per Parigi, non cambierà molto rispetto alla squadra che ha sommerso di gol il Parma sabato scorso. Ovviamente il livello salirà parecchio, visto che di fronte avrà il PSG di Luis Enrique, ma il tecnico non cambierà atteggiamento, nel tentativo di vendicare il 2-1 subito in rimonta ai quarti di finale di Champions League nel 2020. Di certo - scrive Francesco Balzani su 'La Gazzetta dello Sport' - tornerà Ndicka al centro della difesa, viste le condizioni non ottimali di Balerdi, uscito dal Tardini con una lieve distorsione alla caviglia. Meno dubbi, invece, sulle fasce. Di certo tornerà il brasiliano Wesley dal primo minuto. Le ottime indicazioni arrivate al Tardini sulla fascia destra potrebbero portare Molina a spostarsi sul lato mancino. Peraltro, l'argentino è tra i pochissimi in rosa ad aver già affrontato il PSG, segnando anche un gol pesante, quello del momentaneo pareggio, nel 2-1 inflitto dall'Atletico Madrid alla squadra di Luis Enrique nella fase a gironi di Champions League 2024-25.