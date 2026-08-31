Dopo la vittoria nella prima giornata contro la Fiorentina, Gasperini parte dalla certezza in attacco: la coppia Dybala-Malen. La difesa intoccabile rimane con gli uomini di fiducia e Mancini a guidare Ndicka ed Hermoso. Il dubbio è sull'esterno di centrocampo con il ballottaggio tra Lulli e Molina a destra. Per i trequartisti sembra sicura la conferma di Mora dal primo minuto, l'alternativa è Soulé al centro di mille voci di mercato. Oggi De Roon ha raggiunto i nuovi compagni e sarà in panchina per il suo esordio in giallorosso.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

ROMA (3-4-1-2): Svilar, Mancini, NDicka, Hermoso, Molina, Cristante, Koné, Wesley, Mora, Dybala, Malen

IL CORRIERE DELLO SPORT

ROMA (3-4-1-2): Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso, Lulli, Cristante, Koné, Wesley, Mora, Dybala, Malen.

IL MESSAGGERO

ROMA (3-4-1-2): Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso, Lulli, Cristante, Koné, Wesley, Mora, Dybala, Malen.

TUTTOSPORT

ROMA (3-4-2-1): Svilar, Mancini, NDicka, Hermoso, Molina, Koné, Cristante, Wesley, Soulé Dybala, Malen

IL TEMPO

ROMA (3-4-1-2): Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso, Lulli, Cristante, Koné, Wesley, Mora, Dybala, Malen.