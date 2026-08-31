Ieri la squadra è partita per Lecce dove oggi giocherà alle 18,30. I dubbi per Gasp sono solo su Lulli e l'argentino sul piede di partenza
Dopo la vittoria nella prima giornata contro la Fiorentina, Gasperini parte dalla certezza in attacco: la coppia Dybala-Malen. La difesa intoccabile rimane con gli uomini di fiducia e Mancini a guidare Ndicka ed Hermoso. Il dubbio è sull'esterno di centrocampo con il ballottaggio tra Lulli e Molina a destra. Per i trequartisti sembra sicura la conferma di Mora dal primo minuto, l'alternativa è Soulé al centro di mille voci di mercato. Oggi De Roon ha raggiunto i nuovi compagni e sarà in panchina per il suo esordio in giallorosso.
LA GAZZETTA DELLO SPORT
ROMA (3-4-1-2): Svilar, Mancini, NDicka, Hermoso, Molina, Cristante, Koné, Wesley, Mora, Dybala, Malen
IL CORRIERE DELLO SPORT
ROMA (3-4-1-2): Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso, Lulli, Cristante, Koné, Wesley, Mora, Dybala, Malen.
IL MESSAGGERO
ROMA (3-4-1-2): Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso, Lulli, Cristante, Koné, Wesley, Mora, Dybala, Malen.
TUTTOSPORT
ROMA (3-4-2-1): Svilar, Mancini, NDicka, Hermoso, Molina, Koné, Cristante, Wesley, Soulé Dybala, Malen
IL TEMPO
ROMA (3-4-1-2): Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso, Lulli, Cristante, Koné, Wesley, Mora, Dybala, Malen.
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