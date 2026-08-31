Robinio Vaz alla fine ha detto si. Il giovane giallorosso, nella notte, ha sciolto i dubbi ed ha accettato il trasferimento all'Hull City. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, dopo giorni di tentennamenti, l'attaccante si è convinto forse anche dopo la mancata convocazione di Gasperini per la trasferta di Lecce di questa sera. Vaz infatti non è stato inserito nella lista dei giocatori a disposizione del tecnico, proprio perché in ballo c'era la possibilità di questo trasferimento e a Trigoria speravano che il giocatore accettasse entro queste ore. L'ok è arrivato, oggi l'attaccante probabilmente raggiungerà la sua nuova squadra, dopo lo scambio di documenti necessario a ratificare l'operazione. L'accordo tra le società è stato raggiunto sulla base di un prestito da 2 milioni di euro con diritto di riscatto non obbligatorio a 30 milioni. La partenza di Vaz potrebbe accelerare l'arrivo dell'attaccante che vuole Gasperini per completare il reparto offensivo.