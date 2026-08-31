Botti di fine mercato. Dopo il doppio affare della scorsa notte con l'arrivo di De Roon nella Capitale e la partenza di El Avnaoui direzione Lipsia, la Roma cerca altri due colpi, forse anche tre. Priorità assoluta all'esterno d'attacco di sinistra ma D'Amico è pronto a cogliere eventuali occasioni anche per l'esterno mancino di centrocampo. Mentre sullo sfondo, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo, la possibile partenza di Soulé consentirebbe un altro rinforzo nel reparto offensivo. I giallorossi, infatti, lavorano su più tavoli con i nomi di Luiz Henrique e Leweling in vantaggio su Gittens, che resta sullo sfondo vista la rigidità del Chelsea. Il brasiliano rappresenta la trattativa praticamente bloccata in definitiva con lo Zenit, per un affare attorno ai 35 milioni di euro. Da limare anche l'accordo col calciatore. Poca distanza, invece, con lo Stoccarda per Leweling, altro profilo apprezzato dalla dirigenza giallorossa che potrebbe, all'occorrenza, giocare anche da quinto. Molto può dipendere anche da Soulé. Il preferito è ormai da giorni l'inglese Gittens. Gasperini ha lasciato intendere una probabile permanenza dell'argentino, che però con l'offerta giusta saluterebbe la Roma. Attende il via libera, invece, Robinio Vaz per volare in prestito all'Hull City (due milioni subito e 30 per il diritto di riscatto).