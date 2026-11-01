Il direttore d'orchestra è a bordo campo, i musicisti suonano sul prato verde del Bluenergy Stadium. La settima sinfonia di Gian Piero erini non è solo una striscia di sette vittorie in campionato, ma è soprattutto un inno al bel calcio e al gioco di squadra. Record di reti (28) dopo dieci giornate, per la prima volta in Serie A (superato il record di 26 gol del 1960/61 e del 2016/17), e tutti invitati alla festa del gol. "In questa Roma ritrovo tutti i miei concetti di gioco - dice a fine gara Gasp -, chi segna come Cristante fa anche l'assist per Mora che segna, tutti si sentono coinvolti e tutti hanno la convinzione e la fiducia di poter essere determinanti con l’ultimo passaggio o con la conclusione. Stiamo facendo più gol con più giocatori, questo è un grande segnale".

Un'orchestra - scrive Alessio D'Urso su 'La Gazzetta Sportiva' - che resta in scia di Lazio e Inter e che promette altri concerti esaltanti. Risultati che denotano una crescita di gruppo più evidente che mai e che mettono in vetrina giovani come Daniele Ghilardi che vanno a mille. "Ho la fortuna di avere tutti i giocatori, anche i meno giovani, che danno grandissima disponibilità. I giovani di solito la danno sempre, hanno voglia di emergere e migliorarsi. Ho un gruppo che è un mix fantastico. Possiamo avere altri difetti, ma la disponibilità è totale". Da Udine il messaggio dei giallorossi ai competitor dell’alta classifica parla chiaro: la Roma non regala niente. E ora i pensieri di Gasp sono ovviamente rivolti alla Champions e al Manchester United.