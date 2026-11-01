Ventotto gol in dieci giornate, trentasei in totale aggiungendo le tre di Champions. La Roma è una macchina da gol e i marcatori in stagione diventano addirittura quattordici. L’ultimo ad aggiungersi alla lista è Ghilardi: "Sono molto contento. Ho calciato con tutta la forza che avevo. Era fine partita, avevo i crampi ai polpacci. Ero morto, stavo facendo stretching e non mi hanno visto", dice sorridendo. Da un baby all’altro. Con Genoa e Cagliari - ricorda Daniele Aloisi su 'Il Messaggero' - ci aveva pensato Lulli, a Udine è stato il turno dell’ex Verona che poi ha anche preso in giro il compagno di squadra: "Ho esultato meglio di Emanuele ma perché lui non era abituato, io ne ho fatti due in B e uno in C. Ci sono volute più di due stagioni per farlo in A". Il Milan e la Juventus lo hanno già messo nel mirino, ma non è tempo di pensare al futuro. Ndicka ha finalmente chiuso un cerchio a Udine. Non ha lasciato spazi a Davis ed ha concluso il match con numeri da top player: 100% di duelli vinti, quattro recuperi e quattro chiusure. Il premio di migliore in campo, però, lo ha vinto Cristante, già il terzo gol all'Udinese. Ora la testa va al Manchester United. Questa mattina l'allenamento nel centro sportivo dell'Udinese, nel pomeriggio la partenza verso l'Inghilterra. Nessun recupero in vista. Svilar, Dybala e Koné non ci saranno.