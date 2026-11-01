Rodrigo Mora aveva già imparato a cambiare le partite. A Udine scopre che può anche cominciarle. Quattro giorni dopo aver rimesso avanti la Roma contro il Cagliari entrando dalla panchina, Gasperini gli restituisce quella giocata sotto forma di fiducia: maglia da titolare. Mora risponde segnando ancora. Non deve inventare niente, soltanto esserci prima degli altri. La partita Mora era cominciata qualche giorno prima. Contro il Cagliari la Roma si era fatta raggiungere sull’2-2 all’81’. Gasperini - sottolinea Marco Juric su 'La Repubblica' - aveva bisogno di qualcosa e lui glielo aveva dato: prima il colpo di testa del nuovo vantaggio, poi l’azione che porta al 4-2 di Malen. Fino a quel momento Mora aveva prodotto quasi sempre uscendo dalla panchina. Gol al Lecce, assist a Malen contro il Real Madrid, gol e assist con il Cagliari. La specialità del ragazzo pagato (per ora) 25 milioni al Porto sembrava essere entrare quando gli altri avevano già sporcato la partita e rimettere dentro fantasia, accelerazione, un po’ di caos. A Udine arriva un’altra risposta: io ci sono anche dall’inizio. A novembre il cambio è già importante: Mora non deve più soltanto sorprendere, deve confermare. In una squadra costruita per vincere subito e con Dybala e Soulé davanti nelle gerarchie, è forse il salto più complicato. Gasperini continua a vincere con i suoi uomini più forti, ma nel frattempo sta allargando il numero di quelli di cui si fida.