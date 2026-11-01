Archiviata agevolmente la pratica Udinese, la Roma è pronta a rituffarsi nella Champions League, martedì sera all’Old Trafford per la sfida con il Manchester United. Per ridurre gli spostamenti, i giallorossi hanno deciso di non rientrare nella Capitale: gli uomini di Gasperini - spiega 'Il Tempo' - hanno trascorso la notte a Udine e questa mattina svolgeranno una seduta di scarico nel centro sportivo dei friulani. Nel pomeriggio, invece, lo spostamento in pullman a Trieste e la partenza per Manchester. Il programma della vigilia, poi, prevede la conferenza stampa di Gasperini con un calciatore verso le 18:20. Subito dopo, la rifinitura. Una sorta di mini-ritiro. Anche se l’allenatore giallorosso ci spera ancora, Dybala, salvo un recupero in extremis, dovrà rinunciare alla sfida di martedì.