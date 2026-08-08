Budget ridotto e monte ingaggi da contenere. L'allenatore vorrebbe un rinforzo al più presto

Redazione
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La Roma si allena a Cardiff tra torello e sprint. Malen fa differenziato

A poco più di due settimane dal via Gian Piero Gasperini non ha ancora a disposizione quello che era il suo obiettivo numero uno, il trequartista sinistro. Sperava in cuor suo di poterlo allenare già in questo ritiro gallese, ma il rischio è che finisca con il conoscerlo solo a ridosso della prima sfida di campionato, Roma-Fiorentina, o giù di lì. Oggi per la Roma finisce il ritiro anglosassone, con Gasp che finora ha potuto gustarsi solo due rinforzi (Castro e Koulierakis) rispetto alla rosa dello scorso anno. Dalla prossima settimana avrà a disposizione anche Molina e Pellegrini. Come riportato da Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, Summerville e Greenwood sono svaniti, Gasp sperava che si potesse quindi dare l'assalto a Nusa. Ma i costi alti richiesti dal Lipsia (circa 60 milioni) non permettono alla Roma di andare avanti con l'operazione. Giovedì sera, in un meeting di mercato con il nuovo Ceo John Galanctic e il ds Tony D'Amico (collegato in conferenza) si è fatto il punto della situazione proprio sul fatto che nelle strategie economico-finanziarie del club bisogna tenere conto anche di quanto speso finora (35 milioni per Castro, 18 per Koulierakis e 17 più bonus per Molina), il che avrebbe di fatto accorciato il budget a disposizione per poter dare l'assalto al trequartista. Ed è stato ribadito come la politica societaria sia quella di non andare oltre un certo tetto per quanto riguarda gli ingaggi. Gasp però ha fretta, vorrebbe il trequartista il prima possibile.

Gasperini Newport County v AS Roma

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