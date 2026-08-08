La Roma non molla la pista Endrick. L’attaccante brasiliano è nel mirino del club giallorosso ormai da diverse settimane, anche se la trattativa resta complicata. Al momento,infatti, la volontà del giocatore sarebbe quella di provare a giocarsi le proprie carte con la maglia del Real Madrid almeno fino a gennaio, nonostante gli acquisti effettuati in zona offensiva dalla squadra di Mourinho (Espì, Diomandé e il rinnovo di Vinicius). La Roma però, continua a crederci ed è tra i club che stanno mantenendo vivi i contatti con l’entourage del brasiliano. Endrick nei prossimi giorni dovrà decidere se confermare la volontà di restare al Bernabeu oppure valutare nuovamente la possibilità di partire in prestito, soluzione già scelta nella passata stagione. Al momento non è arrivata alcuna apertura a un suo addio, ma la Roma ha fatto sapere all’entourage che l’interesse è concreto e che, qualora il giocatore decidesse di prendere nuovamente in considerazione la strada del prestito, sarebbe pronta a tentare l’affondo con i Blancos. Come riportato dagli esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto, Gasperini considera infatti Endrick una delle prime scelte per rinforzare l’attacco, anche per la sua duttilità. La concorrenza però non manca. Sul brasiliano ci sono numerosi club, compresi alcuni di Premier League. Per il momento la situazione resta in stand-by. Endrick non ha ancora aperto alla possibilità di un nuovo prestito, ma non è escluso che nelle prossime settimane lo scenario possa cambiare. La Roma resta alla finestra, pronta a muoversi qualora arrivasse un’apertura.