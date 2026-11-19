Da oggi ci saranno anche loro, i tre argentini-giallorossi di rientro dalla lunga trasvolata a casa, dove nella notte di martedì hanno giocato (a Cordoba, stadio Mario Kempes) l'amichevole contro il Costa Rica. Anzi, è più giusto dire "hanno partecipato", perché poi nessuno tra Balerdi, Soulé e Castro ha messo piede in campo. Il che, ovviamente, è un fattore che ha generato solo felicità a Trigoria, con Gian Piero Gasperini che oggi abbraccerà i tre giocatori stanchi del volo intercontinentale, ma almeno con i muscoli non saturi di tossine. Anche perché questo è davvero il momento dei recuperi, considerando che per Parma saranno di nuovo a disposizione Svilar, Dybala e Mancini, dopo che con il Sassuolo era già rientrato Manu Koné. Ai box, quindi restano solo Lorenzo Pellegrini (per lui ritorno previsto nel 2027) e Devyne Rensch, che però potrebbe tornare al servizio di Gasp la prossima settimana. Insomma, tutta una serie di notizie felici per chi come Gasp spera di dare l'assalto alla vetta nelle prossime partite. Quel che conta, però, è aver recuperato i pezzi pregiati, quelli dell'argenteria di casa, che rendono tutto più bello e funzionale, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. A cominciare da Svilar e Dybala, due pilastri su cui si regge un po' tutto l'architrave giallorosso. Già, perché sabato a Parma Mile tornerà a difendere la porta e la Joya riprenderà regolarmente il suo posto nell'attacco di Gasp, con l'obiettivo di creare più occasioni (e assist) possibili per Donyell Malen. "Loro due hanno una connessione unica", ha spesso ribadito Gasperini, riferendosi al fatto che Malen e Dybala parlano lo stesso linguaggio calcistico.