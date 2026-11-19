Il primo lo chiede da quando ha messo piede a Trigoria, nel luglio del 2025. Il secondo gli servirebbe per non dover fare ogni volta i conti con la tenuta fisica di Pellegrini e Dybala. A gennaio Gasperini ne vorrebbe due in attacco. E li vuole con caratteristiche diverse. Almeno uno se lo aspetta, e D'Amico la pensa come lui. Dopotutto alla Roma manca poco per giocarsela alla pari con le rivali.

Ieri a Trigoria c'era il Ceo Galantic, l'uomo che fa da tramite fra i Friedkin e la parte tecnica. Un'occasione per fare il punto, in attesa del confronto che dovrà chiarire fin dove la Roma potrà spingersi sul mercato, con la Uefa a vigilare sui conti, scrive Stefano Gentili su Tuttosport. A Gasp manca da un anno e mezzo un esterno che sappia saltare l'uomo, tenere botta nel contatto e andare in profondità. Il nome che torna è quello di Endrick. Il brasiliano del Real Madrid piace da tempo alla Roma, al Milan e non solo. Ad agosto Mourinho ne ha bloccato la partenza. Se continuerà a vedere poco il campo, a gennaio si potrà riparlarne. Molto dipenderà da Endrick stesso, che al Real è lega-to, sì, ma ha voglia di giocare di più. Gasp lo apprezza non poco e la Roma c'è.