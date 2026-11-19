Un pranzo potrebbe riportare Dan Friedkin vicino alla Roma. Mercoledì 25 novembre, prima della sfida di Champions al Parco dei Principi, le dirigenze di Psg e Roma si ritroveranno a tavola. L'appuntamento è confermato, non ancora i nomi dei commensali. E l'ipotesi più suggestiva porta a due vecchi amici: Dan Friedkin e Nasser Al-Khelaifi. Il presidente del Psg è un habitué di questi incontri. Un mese fa ha accolto Joan Laporta al Pavillon Ledoyen, a giugno ha accettato l'invito del presidente del Bayern Monaco Herbert Hainer, nel 2022 aveva pranzato con Andrea Agnelli prima di Psg-Juventus così come nel 2018 con De Laurentiis prima della sfida al Napoli, scrive Marco Juric su La Repubblica. Ma con Friedkin il legame supera il cerimoniale: alleati nei vertici del calcio europeo, nell'ottobre 2025, alla prima riunione della neonata Efc a Roma, Al-Khelaifi disse che il loro rapporto era «diverso dagli altri». E a settembre, incrociandolo a Copenaghen per la riunione dell'associazione dei club europei, lo ha salutato così: "Ci vediamo in Champions, Dan".