Il presidente giallorosso potrebbe essere presente mercoledì al Parco dei Principi
Roma, dimmi che credi!
Un pranzo potrebbe riportare Dan Friedkin vicino alla Roma. Mercoledì 25 novembre, prima della sfida di Champions al Parco dei Principi, le dirigenze di Psg e Roma si ritroveranno a tavola. L'appuntamento è confermato, non ancora i nomi dei commensali. E l'ipotesi più suggestiva porta a due vecchi amici: Dan Friedkin e Nasser Al-Khelaifi. Il presidente del Psg è un habitué di questi incontri. Un mese fa ha accolto Joan Laporta al Pavillon Ledoyen, a giugno ha accettato l'invito del presidente del Bayern Monaco Herbert Hainer, nel 2022 aveva pranzato con Andrea Agnelli prima di Psg-Juventus così come nel 2018 con De Laurentiis prima della sfida al Napoli, scrive Marco Juric su La Repubblica. Ma con Friedkin il legame supera il cerimoniale: alleati nei vertici del calcio europeo, nell'ottobre 2025, alla prima riunione della neonata Efc a Roma, Al-Khelaifi disse che il loro rapporto era «diverso dagli altri». E a settembre, incrociandolo a Copenaghen per la riunione dell'associazione dei club europei, lo ha salutato così: "Ci vediamo in Champions, Dan".
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