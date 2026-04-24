E adesso Pellegrini può rinnovare. Spiragli anche per Dybala

Pieni poteri a Gasperini e ora anche i senatori vedono un futuro più roseo. In questi giorni di tensioni e contatti fitti con i Eriedkin, infatti, è emersa la volontà del tecnico di confermare parte del blocco storico della Roma spesso elogiato anche pubblicamente.

Il primo nome in lista d'attesa è quello di Lorenzo Pellegrini, in scadenza di contratto a giugno e che in settimana si era schierato apertamente al fianco di Gasp. L'ex capitano è disposto a ridursi fortemente l'ingaggio pur di restare a Roma. Discorso simile per Cristante e Mancini che hanno il contratto in scadenza nel 2027. Per entrambi - scrive Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport - si era già raggiunto l'accordo per il prolungamento del rapporto per altre tre stagioni, ma i recenti risultati negativi della squadra avevano convinto la proprietà a rinviare I discorsi a giugno. Piccolo spiraglio, infine, anche per Paulo Dybala. Saluterà certamente, invece, Stephan El Shaarawy che non ha legato particolarmente con Gian Piero Gasperini mentre Celik continua a chiedere una cifra (circa 4 milioni) considerata esagerata.