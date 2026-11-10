"Uno o due rinforzi, poi la Roma può vincere lo scudetto". Il consiglio arriva dal Kuwait, ma porta la firma di Francesco Totti. L'ex capitano, ospite in questi giorni di SashaSports, ieri è stato al centro di forti voci che lo vorrebbero come dirigente del Fenerbahce. Indiscrezioni smentite ufficialmente dal club turco (che però aveva smentito anche l'interesse per Greenwood) e dall'entourage dello stesso Totti protagonista del secondo spot con Spalletti per Amaro Montenegro. Francesco allontana anche un ritorno alla Roma: "Le cose si devono fare in due o non si fanno. Forse bisognerebbe chiedere ad altre persone per capire i motivi, ma io non mi lamento, non recrimino e non voglio creare alcun tipo di problema. Loro stanno facendo bene, tutto funziona, la società è in salute, c'è un grande allenatore e la squadra è forte". Non ancora così forte per poter competere per lo scudetto. "Probabilmente servirebbero uno o due innesti per rinforzare la squadra e renderla una vera candidata, una squadra capace di sognare il campionato fino alla fine. In Champions ad esempio questo si è visto, serve una rosa più attrezzata". Lo sa anche Gasperini che sta chiedendo con forza l'arrivo di un esterno offensivo di "gamba" (per dirlo alla D'Amico) e un centrocampista, scrive Francesco Balzani su Leggo. Il ds si è messo al lavoro ma si potranno fare solo operazioni alla Malen, e quindi in prestito con eventuale riscatto visto l'imminente multa Uefa. In pole in attacco restano Gittens del Chelsea (nella foto) e Endrick del Real Madrid mentre a centrocampo avanza Hojbjerg visto che il Marsiglia è in piena crisi economica. Piacciono anche Wiafe del Genoa e Bakola del Sassuolo. Da scartare, invece, l'arrivo di Oosterwolde. Intanto a Trigoria si vivono giorni di riposo dovuti allo sosta, giorni in cui Dybala e Svilar si preparano a tornare finalmente in gruppo.