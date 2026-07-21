Crysencio Summerville è a un passo dalla Roma. I giallorossi attendono l'ok definitivo del West Ham per la fumata bianca, ma l'ultima offerta da 47 milioni più bonus ha avvicinato ancor di più i due club. Gasperini attende finalmente il tanto desiderato esterno sinistro che chiede da un anno. L'olandese, inoltre, può anche giocare a destra se serve e lo ha dimostrato al Mondiale concluso con due reti in quattro partite. Summerville ha detto sì alla Roma e forse era nel destino. È nato il 30 ottobre 2001, nello stesso giorno Daniele De Rossi faceva il suo esordio con la maglia giallorossa contro l'Anderlecht. Il suo idolo è Ronaldinho, ma ammira anche Seedorf, anche lui olandese e di origini surinamesi. Nella Capitale troverà l'amico e compagno di nazionale Malen con il quale ha già parlato in questi giorni.

Summerville, le origini e il legame col fratello

Le risse in Olanda e la svolta in Inghilterra

Nato ae cresciuto in una famiglia di origini afro-surinamesi, Summerville sempre parlato dell'amore per l'Olanda e del rapporto speciale con i fratelli. In particolare, uno di loro è stato un punto di riferimento fondamentale, sostenendolo fin dai primi passi nel settore giovanile del Feyenoord. Il suo percorso calcistico lo ha visto protagonista in tutte le selezioni giovanili dell'Olanda, culminando con la vittoria dell'Europeo Under-17 nel 2017, prima dell'approdo in nazionale maggiore, con la quale ha giocato l'ultimo Mondiale. La moglie è Janique, conosciuta ai tempi della scuola superiore a Rotterdam, quando aveva appena 15 anni. Da allora la compagna è rimasta al suo fianco, accompagnandolo in ogni fase della carriera. Nel dicembre 2025 la coppia ha accolto la nascita della loro prima figlia. In diverse occasioni, Summerville ha raccontato come la paternità gli abbia regalato maggiore serenità e una motivazione ancora più forte per dare il massimo sul terreno di gioco.Crysenciosi mette in mostra nelle giovanili del. Olandese, ma di origini del Suriname, faceva parte della generazione d'oro degli Orange che conquistarono l'Europeo Under 17 in Inghilterra. Ma l'impatto con i professionisti è stato tutt'altro che semplice a causa del suo carattere. Nel novembre 2018 è il protagonista di una lite con Mats Knoester che termina con una rissa tra i due alla quale si era aggiunto anche il fratello di. Finisce fuori rosa e viene spedito in prestito Dordrecht. Il classe 2001 viene anche multato e inizia ad essere seguito da uno psicologo. A cambiare la sua carriera è Alan Pardew, storico allenatore dell’ADO Den Haag ed ex West Ham e, che gli offre una nuova opportunità e nel 2021 vola in Inghilterra. Il Leeds crede in lui e riesce a mettersi in mostra: 23 in 75 presenze tra Premier League e Championship. Dal 2024 è al West Ham, ora può arrivare in Serie A dopo il corteggiamento della Roma iniziato a gennaio.