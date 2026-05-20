L'entrata nella top ten e il pass per quella Champions che manca da sette anni. Bryan Cristante a Verona vivrà una di quelle domeniche da mettere nell'album dei ricordi. Il capitano, infatti, taglierà - scrive Francesco Balzani su 'La Gazzetta dello Sport - il traguardo delle 364 presenze agguantando una leggenda come Guido Masetti (il mitico portiere di Campo Testaccio)al decimo posto della classifica dei giocatori con più partite giocate in assoluto nella storia romanista. E soprattutto cercherà di ottenere il pass per la Champions che nella Capitale lo ha visto protagonista solo nella stagione 2018-2019.