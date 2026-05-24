La corsa Champions è arrivata al termine. Questa sera il campo darà il suo verdetto, con Milan e Roma che partono avanti rispetto alle altre e con il proprio destino in mano. A 'La Gazzetta dello Sport' è intervenuto Fabio Capello: "La Roma sta molto bene, ha fatto delle cose importanti ultimamente, ha mostrato continuità di gioco e di prestazione a livello di squadra. Ha recuperato anche tutti i giocatori, per esempio Dybala: questo significa che Gasperini deve solo indovinare le scelte"

La Roma è la più in forma, ma affronta un Verona che ha dato fastidio alla Juventus, al Como e all’Inter. "Non è semplice affrontare una squadra retrocessa che avrà facilità di gioco e un sentimento di rivalsa verso il campionato. Però la Roma sulla carta mi sembra comunque la favorita".