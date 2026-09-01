Gasp difende de Roon: "È una bella persona. Non è amato dai romanisti? Nemmeno io lo ero"

Fabio Capello ha le idee chiare e se si parla della Roma di Gian Piero Gasperini e ci tiene a ricordare che lui, sostanzialmente, questo exploit di inizio stagione se lo aspettava: "L'avevo detto 15 giorni fa". Non sono pensieri da oracolo e non si parla nello specifico degli otto gol segnati in due giornate senza nemmeno incassare una rete, ma l'opinionista ex calciatore ed ex allenatore aveva messo in guardia i naviganti sull'arsenale a disposizione dei giallorossi. Letteralmente: "Starei molto attento alla Roma come prima avversaria dell'Inter per lo scudetto". Insomma, da amante del bel calcio Capello si è goduto le due goleade di Donyell Malen e compagni e con un pizzico di orgoglio ha trovato conferma delle sue sensazioni nei primi 180 minuti di Serie A che, come responso, nella griglia delle favorite avvicinano i giallorossi all'Inter campione d'Italia in carica. Queste le sue parole a La Gazzetta dello Sport:

Capello, questa Roma d'agosto l'ha divertita? "Quanto ho visto ieri a Lecce non è altro che una conferma di ciò che avevo evidenziato. Sostanzialmente la Roma è tornata a giocare come aveva finito nella scorsa stagione: ha dimostrato di non avere problemi di integrazione, non deve fare qualche cosa di diverso. Gasperini conosce perfettamente i suoi giocatori e i calciatori conoscono perfettamente l'allenatore: vanno in campo e ricalcano quanto fatto nella fase finale del campionato scorso, quando avevano rimontato fino alla qualificazione in Champions League. Lì davanti, poi...".

Finora i giallorossi non sembrano aver sofferto tempi di ambientazione dei nuovi acquisti. "Quando in una squadra vedi che tutti corrono e lottano, chi entra si integra rapidamente: non si tratta di una squadra che deve fare qualcosa di diverso o di nuovo, quindi il compito è quello. Gli altri lo stanno già facendo bene e quindi niente extra. Rispetto al primo anno di Gasperini, poi, la squadra conosce già l'idea di calcio dell'allenatore, per questo sono partiti subito e convinti. L'ho visto, l'ho dichiarato, l'ho detto pure a Gasperini due volte: a Roma è ora di tornare a vincere”.