Ultime ore di trattative, alle 20 la fine del calciomercato poi la scena la prenderà solamente il campo. Manca ancora un tassello, il tanto ricercato esterno d’attacco. Probabilmente nessuno si aspettava di arrivare al 1 settembre ancora senza, ma decifrare il mercato è sempre difficile. D’Amico lavora su più tavoli, da una parte Leweling dall’altra Luiz Henrique e Gittens. Il primo ha messo la freccia ed ha sorpassato il brasiliano, almeno nelle gerarchie. Lo Stoccarda ha aperto alla cessione e la Roma ha accelerato. Presentata un’offerta da 30 milioni più 5 di bonus accettata in serata, scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. Manca però il sì del ragazzo. La Roma ieri sera pensa di riceverlo e invece Leweling ha preso ancora tempo. Un atteggiamento che ha preso in contropiede D’Amico, sicuro di chiudere la trattativa. Il ds non ha perso le speranze e farà un nuovo tentativo questa mattina. È chiaro però che nel frattempo sta cercando piste alternative. Per questo motivo la Roma non ha mollato la pista Luiz Henrique. L’operazione nella giornata di ieri ha subito una frenata anche a causa delle commissioni richieste dall’agente ma non è stata accantonata. L’accordo con lo Zenit è stato già trovato: prestito oneroso (5) con diritto di riscatto a 30. E nella nottata sono ripresi i contatti anche per Gittens. in questo caso il problema è convincere il Chelsea. Giallorossi pronti a offrire 5 milioni per il prestito con diritto a 55. La Roma è al bivio e il tempo per decidere è poco. Sfumato intanto Fofana che va verso l’Arsenal.