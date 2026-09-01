Oggi l'olandese tornerà in gruppo, attesa per gli esami di Ndicka
Stop per Ndicka. Il centrale ivoriano, che avrebbe dovuto essere titolare con il Lecce, si è fermato nel corso del riscaldamento per un problema all'adduttore destro, scrive Il Tempo. Gasperini ha preferito non rischiarlo, inserendo al suo posto Ghilardi dal primo minuto. Il numero tre giallorosso, rimasto in panchina a seguire il successo dei suoi compagni, svolgerà nella giornata odierna gli esami per capire l'entità dell'infortunio. Nel frattempo, Rensch è pronto a tornare in gruppo dopo il lieve problema al flessore sinistro: oggi la ripresa.
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