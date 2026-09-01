Altro 4-0, altra partita senza storia. La Roma porta a casa i tre punti grazie a un super Malen. Poi a segno Soulé e Mora. Ottima anche la prestazione di Lulli, ma la sorpresa è Ghilardi. Schierato all'ultimo per il forfait di Ndicka, è stato tra i migliori in campo.

Lecce-Roma, le pagelle dei quotidiani

ROMA (3-4-1-2): Svilar 7; Ghilardi 7.5, Mancini 7, Hermoso 7.5; Lulli 7, Cristante 8, Koné 7.5 (dal 67' Pisilli 6), Wesley 7 (dal 60' Molina 6.5); Soulé 7.5 (dal 60' Mora 7); Dybala 7.5 (dall'84' de Roon SV), Malen 8.5 (dal 67' Castro 6.5). Allenatore: Gasperini 8

LA GAZZETTA DELLO SPORT

ROMA (3-4-1-2): Svilar 6.5; Ghilardi 6.5, Mancini 7, Hermoso 6; Lulli 7, Cristante 6.5, Koné 6.5 (dal 67' Pisilli 6), Wesley 7 (dal 60' Molina 6); Soulé 6.5 (dal 60' Mora 6.5); Dybala 7 (dall'84' de Roon SV), Malen 8 (dal 67' Castro 5.5). Allenatore: Gasperini 7.5

IL MESSAGGERO

ROMA (3-4-1-2): Svilar 6.5; Ghilardi 7, Mancini 6, Hermoso 6.5; Lulli 7, Cristante 6.5, Koné 7 (dal 67' Pisilli 6), Wesley 6.5 (dal 60' Molina 6); Soulé 6.5 (dal 60' Mora 7); Dybala 6.5(dall'84' de Roon SV), Malen 8 (dal 67' Castro 6). Allenatore: Gasperini 8

IL TEMPO

ROMA (3-4-1-2): Svilar 6.5; Ghilardi 7, Mancini 7, Hermoso 6.5; Lulli 7, Cristante 7, Koné 7.5 (dal 67' Pisilli 6), Wesley 6.5 (dal 60' Molina 6); Soulé 7 (dal 60' Mora 7); Dybala 7 (dall'84' de Roon SV), Malen 8 (dal 67' Castro 6). Allenatore: Gasperini