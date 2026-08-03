L'argentino dovrebbe essere riscattato dall'Atletico, in caso di mancato accordo potrebbe rientrare tra gli obiettivi dei giallorossi
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Antonio Nusa resta l’obiettivo principale per la fascia sinistra della Roma, ma difficilmente si muoverà per una cifra inferiore ai 60 milioni di euro. Oltre a Leweling dello Stoccarda e Schade del Brentford i giallorossi starebbero monitorando un altro profilo. Secondo quanto riportato La Gazzetta dello Sport, infatti, a Trigoria avrebbero messo gli occhi su Nico Gonzalez. L’argentino, reduce dal Mondiale con l’Argentina, vuole lasciare la Juventus e l’Atletico Madrid sembra pronto a riaccoglierlo in Spagna dopo l’ultima stagione in prestito. Tuttavia, qualora dovesse venire meno l’accordo tra la “Vecchia Signora” e la società iberica, la Roma sarebbe pronta a fare la sua offerta ai bianconeri. Il nome di Nico Gonzalez è dunque, almeno al momento, solo un'alternativa rispetto ad altre piste.
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