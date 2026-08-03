Fisicità, corsa e duttilità. Non ha forse l'estro di Summerville e Nusa, ma Jamie Leweling sembra uno di quegli investimenti sicuri. Se fatto alle giuste cifre. Il tedesco è il nuovo obiettivo della Roma per la fascia sinistra in caso le pretese del Lipsia per lo stesso Nusa dovessero essere sempre le stesse (60 milioni). L'ala ambidestra dello Stoccarda, al contrario di Fofana, non ha incognite fisiche e nell'ultima stagione si è messo in mostra nella Bundesliga.

Ambidestro e tanta velocità: le doti di Leweling

Il no al Ghana e la passione per la musica

Alto 1,85 metri, fa della progressione palla al piede e dell'esplosività i suoi veri punti di forza. Nasce calcisticamente come ala destra, ma nel tempo ha imparato a occupare ogni casella dell'attacco visto che calcia bene con entrambi i piedi. La sua dote principale è l'uno contro uno, supportata da una generosità unica in fase di ripiegamento. Cresciuto nei settori giovanili della Baviera, tra cui il Norimberga e il Greuther Fürth, proprio con quest'ultimo club fa il suo esordio tra i professionisti conquistando la promozione. Nel 2022 viene acquistato dall'Union Berlino, ma la svolta definitiva arriva con il passaggio allo Stoccarda. Lo scorso anno lo score è stato di 7 gol e ben 10 assist ai compagni. Prestazioni che gli valgono la chiamata del CT Juliannella nazionale maggiore. Al Mondiale solo 32 minuti contro la Costa d'Avorio, ma la concorrenza non era certo facile.Leweling ha un’accelerazione potente, soprattutto quando può ricevere fronte alla porta e lanciarsi in campo aperto.: regge il contatto, protegge il pallone e riesce a mantenere una buona velocità anche dopo i primi metri e per questo è pericoloso nella fase di transizione. Meno dribbling quindi rispetto a Summerville, Leweling bada più alla concretezza.Leweling nasce a Norimberga da madre tedesca e padre ghanese, ereditando una forte multiculturalità.I genitori lo hanno sempre sostenuto fin dai primi calci ai piccoli club locali come lo Schnaittach.per convincerlo a vestire la maglia delle "Black Stars". Tuttavia, Jamie ha scelto con convinzione la Germania, la terra in cui è cresciuto e si è formato. Tra i suoi più grandi hobby extra-calcistici c'è la musica, che definisce una parte importante di sé. Ha confessato di amare lae di divertirsi a comporre tracce di musica rap nei momenti liberi. Ha anche un debole per l' NBA e per le capigliature tanto da promettere una sorpresa in caso di vittoria del Mondiale. Una promessa rimasta tale. Quella per il futuro è di giocare in Champions. Con la Roma? Chissà...