Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Mario Mattioli (Radio Radio - 104,5): “Read assomiglia al jolly che piace a Gasperini: è giovane, potrebbe essere l’uomo giusto, un po’ come Dumfries. È un ruolo per il quale Gasperini è diventato Gasperini. Io credo che Castro e Malen possano giocare insieme, considerando le caratteristiche di Castro: è un trequartista avanzato. Li vedremo spesso insieme, sono due giocatori che si compensano.”

Piero Torri (Manà Sport - 90,9): “Con Nusa la trattativa è ancora aperta, però io continuo a pensare a Fofana del Lione: è vero che costa soldi e l’operazione è pesante, però se recupera è il mio preferito. Leggo che il Napoli vende Gutiérrez a 30 milioni e mi chiedo come facciano: vuol dire che la Roma non è buona e gli altri sono fenomeni? Il problema delle plusvalenze è lì. La Roma prova a vendere Salah-Eddine a 8 milioni e il giocatore rifiuta, poi non arrivano offerte per Koné. La pubalgia può rappresentare un freno per chi vuole Soulè, però mi sembra incomprensibile che su Koné non ci siano offerte. D’Amico all’Atalanta ha fatto cessioni strepitose, qui non ci riesce. Se Read costa 30, Wesley vale il triplo"

Roberto Pruzzo (Radio Radio - 104,5): "Read? Se vale il prezzo pagato allora è buono, non lo conosco però. Vista la prestazione dell’altra sera, i terzini sono stati negativi sia Rensch che Wesley, sembrava non si allenassero da tanto. Se hai i fantasisti davanti che ti cambiano le sorti, devi avere un paio di esterni che spingono. Hai dei buoni attaccanti, però bisogna completare. Se sono in grado di spendere questa cifra per un esterno, penso sia la cosa giusta da fare. Io non escludo che Castro e Malen possano completarsi: hanno caratteristiche che possono trovarsi. Suole qualcosa di buono l’ha fatto; se lui alza il livello, è più facile per gli altri.”