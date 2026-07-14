A vederla bene, più che la nuova Roma sembra quella vecchia. Perché ieri i giallorossi si sono radunati a Trigoria per il via del Gasperini 2.0, ma il tecnico non ha trovato nessun giocatore diverso da quelli che aveva già. Se non quelli di ritorno dai vari prestiti (Kumbulla, Cherubini, Pagano, Reale e Mannini), tutta gente da piazzare altrove. Ed allora, nonostante una calma apparente, Gasp in cuor suo inizia a vivere anche un pizzico di ansia. Del resto fa parte del suo modo di essere, sempre a mille all'ora verso l'obiettivo finale. Ecco anche perché - scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport - Gasperini aspetta con trepidazione i rinforzi. Almeno tre: due trequartisti (uno a sinistra e uno a destra) e un esterno a tutta fascia. Ed ecco anche perché attende lo sbarco dei Friedkin, con Ryan che dovrebbe essere a Trigoria tra oggi e domani. "I Friedkin saranno qui nelle prossime ore, la loro presenza sarà fondamentale perché il mercato è fatto di decisioni e di risposte immediate - continua Gasp-. Ora c'è da accelerare: ci auguriamo di fare un buon mercato e di dare risposte all'entusiasmo di una città che ha già fatto tantissimi abbonamenti".

Tony D'Amico resta fisso su due nomi: Diego Moreira e Alejandro Garnacho. Quest'ultimo, tra l'altro, ieri ha ricevuto il "benservito" da Xabi Alonso, nuovo tecnico del Chelsea: "Ho parlato con il ds, ci sono squadre interessate a lui - ha detto l'allenatore spagnolo - Vediamo come si evolverà la situazione. Speriamo che si concluda nel miglior modo possibile per tutte le parti". Il che vuol dire trovare una cessione che renda felici tutti. D'Amico sull'argentino ci sta, anche se sul suo taccuino c'è un mister X che è la vera prima scelta. Nel frattempo, però, il ds lavora anche su di lui, seppur consapevole che il Chelsea voglia aspettare per capire chi si presenterà.