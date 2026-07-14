La Roma accelera. Gasperini lo ha fatto intendere ai microfoni di Radio 1: "Ora si inizia a fare sul serio", ha detto il tecnico piemontese. Si aspetta volti nuovi per una stagione ricca di emozioni. Al momento è ancora tutto fermo. Ma i nomi sul tavolo ci sono. Manca solo l'affondo decisivo. In cima alla lista c'è Garnacho. Una prima offerta è stata presentata al Chelsea. Si lavora. Poi, a sorpresa, è tornato il nome di Summerville. L'esterno olandese piace molto a Gasp e, come riportato da Fabrizio Romano, l'eventuale arrivo dell'argentino non escluderebbe quello dell'ala del West Ham.

La Roma, infatti, sta provando a mettere a segno il doppio colpo. Non sarà semplice. Gli Hammers continuano a chiedere più di 50 milioni di euro: una cifra molto alta per le casse giallorosse. Ma ci sarà un incontro tra il club e l'agente del giocatore. E questa possibilità nasce grazie alla Lazio. Summerville, infatti, ha lo stesso procuratore di Doekhi, nuovo difensore biancoceleste. L'agente è stato nella Capitale per chiudere l'affare con la Lazio e resterà a Roma per incontrare anche i giallorossi. La Roma spera di trovare una strada percorribile. L'obiettivo è regalare a Gasperini l'ala sinistra perfetta per il suo gioco.