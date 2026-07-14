Sfumato Greenwood, la Roma ha virato su altri obiettivi. Profili nuovi e dal valore assoluto. Il primo nome in cima alla lista è quello di Garnacho. Potrebbe essere lui il primo regalo da Champions per Gasperini. Il tecnico vuole volti nuovi. E la società si è messa in moto per accontentarlo. L'argentino piace. La prima offerta è stata inviata: si parla di un prestito oneroso da 5 milioni più 35 di riscatto, che diventerebbe obbligo a determinate condizioni. Il Chelsea, però, vorrebbe cederlo solo a titolo definitivo. Si tratta. I contatti sono costanti. E, come riporta Fabrizio Romano, il club giallorosso ha già il sì di Garnacho. Il giocatore ha sposato in pieno il progetto e vorrebbe trasferirsi in Italia. L'anno scorso aveva rifiutato il trasferimento nel nostro campionato. Quest'anno ha cambiato idea: vuole giocarsi le sue carte con Gasperini. I Blues, però, non vogliono perdere ulteriore tempo. Come riporta il giornalista inglese Ben Jacobs, il club ha fissato una scadenza: vorrebbe cedere il giocatore entro le prossime due settimane. Sono giorni decisivi per Garnacho. Le prossime ore potrebbero già essere importanti. La Roma vuole il giocatore. Garnacho è pronto. L'offerta anche. Ora la palla passa al Chelsea.