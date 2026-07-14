Non solo il mercato. Anche la questione relativa al ritorno di Francesco Totti è finita per ora in stand-by. Ieri Gasperini, che era stato a cena con l'ex capitano della Roma lo scorso marzo, ha spostato - scrive Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sporto - la responsabilità della scelta sui Friedkin: "Questa cosa riguarda lui e la proprietà. Il Centenario lo stanno organizzando, quindi sarà poi la società a dire cosa verrà fatto e cosa no". Al momento Totti si trova a Las Vegas e non ha ricevuto nuovi segnali da parte della proprietà giallorossa. Di certo gode della fiducia di Gasp, che lo vorrebbe di nuovo a Trigoria.