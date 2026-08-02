Konstantinos Koulierakis sbarcherà oggi a pranzo nel ritiro gallese, poi però bisognerà affondare il colpo altrove. In particolare sugli esterni, come sottolineato anche ieri da Gasperini a fine partita. Ecco perché Tony D'Amico sta provando a chiudere proprio in queste ore per Givairo Read, il laterale destro del Feyenoord per cui la Roma ha già offerto 25 milioni di euro. Gli olandesi hanno fatto sapere al ds romanista di essere pronti a trattare, ma a cifre più alte, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Ed allora la Roma sta pensando di rilanciare fino ad un'offerta complessiva da 30 milioni, di cui 5 di eventuali bonus. Un'offerta che se dovesse essere presentata, sarebbe quasi sicuramente accettata. Fermo restando che non ci siano nel frattempo rilanci da parte del Nottingham Forest, che ha un accordo con il giocatore a 4 milioni di euro a stagione, ma che rispetto alla Roma non può offrire l'opportunità di giocare in Champions League.