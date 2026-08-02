Non c'è solamente Read nella lista della Roma per il ruolo di terzino destro. In attesa di trovare un accordo col Feyenoord i giallorossi si guardano intorno. Secondo quanto riportato da Il Romanista nelle scorse ore è stato effettuato un sondaggio per Spence del Tottenham. Su di lui c'è anche l'Inter, ma la richiesta da 40 milioni degli Spurs hanno frenato il ds D'Amico. Sul taccuino anche Fresneda dello Sporting CP che ne chiede circa 25 per lui ed è l'alternativa a Read. Il piano 'C' era quello che portava a Juanlu Sanchez del Siviglia, ma lo spagnolo andrà al Bournemouth.