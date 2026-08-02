Che sfortuna per Bah. Il giovane centrocampista gambiano si è infortunato al 26' del primo tempo del test di Cardiff riportando un trauma distorsivo del ginocchio destro: molto dolorante, è uscito in barella sotto lo sguardo preoccupato dei compagni, scrive Davide Stoppini su Il Corriere della Sera. Il forte timore è che ci sia l'interessamento dei legamenti. Bah, classe 2007, ha già vissuto un guaio simile: due anni fa, durante il ritiro con De Rossi allenatore, fu poi operato a Saint Moritz proprio per la rottura del crociato (allora ginocchio sinistro), nella clinica di riferimento dei Friedkin, restando fuori dai campi per 11 mesi. L'infortunio è avvenuto sotto lo sguardo di John Galantic, il nuovo Ceo della Roma arrivato ieri in ritiro e resterà fino alla fine.