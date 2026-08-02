Non usa la parola “ritardo” ma poco ci manca. Gasperini è preoccupato: «Bisogna completare questa squadra in fretta», confessa deluso al termine di un'amichevole - il Cardiff ha vinto 4-1 nel primo test del ritiro in Galles - che ha scoperchiato il vaso dei problemi giallorossi. Preme sull'acceleratore, il tecnico della Roma: "Dobbiamo comprare giocatori che rendano la squadra competitiva". Gli stessi discorsi della stessa estate. Con una differenza: in questa stagione c'è anche la Champions League, scrive Niccolò Maurelli su La Repubblica. Che qualcosa non stesse andando per il verso giusto lo si poteva intuire anche se Gasperini non avesse parlato. Bastava leggere il suo linguaggio non verbale. Le braccia incrociate durante una partita horror valgono più delle parole che il tecnico spende per mandare segnali alla proprietà. L'allenatore s'aspettava qualcosa in più. E soprattutto non avrebbe voluto trovarsi davanti a tutto il nervosismo scoppiato dopo il poker gallese, con lo spintone di Dybala a Cristante durante le proteste con l'arbitro. Per il resto, le grandi occasioni giallorosse passano tutte dai piedi dell'argentino, protagonista di un rigore sbagliato e dell'unica rete che allevia le ferite di una squadra in confusione.