Quella di oggi potrebbe essere la giornata decisiva per Givairo Read. La Roma si aspettava di non andare oltre il week end e attende la risposta del Feyenoord. L’offerta da 25 milioni tra parte fissa e bonus è stata presentata da qualche giorno ed è arrivato anche l’ok al trasferimento da parte del giocatore che ha avuto un colloquio con Gasperini, scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. Sullo sfondo rimane il Nottingham Forest che ha messo meno soldi sul piatto (21) ma una proposta economica più vantaggiosa per il terzino. Il club olandese spera di scatenare un’asta alla quale nessuno dei due club ha voglia di partecipare. C’è fiducia e anche ieri sono andati in scena nuovi call tra le parti per trovare un'intesa a stretto giro. Gasperini attende ancora l’esterno sinistro. Nusa è l’obiettivo numero uno, ma la pista è complicata. Fari puntati anche su Mastantuono e Endrick (ieri in gol contro la Fiorentina). Il secondo è il preferito, prima serve l’addio di Soulé.