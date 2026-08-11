D'Amico sta lavorando senza sosta. L'obiettivo è completare la rosa il prima possibile. Mora è vicino, manca poco. Poi si proverà a prendere un altro attaccante e un esterno. Forse due. A centrocampo non verrà fatta nessuna mossa, a meno di clamorose cessioni. Ma Beppe Bergomi, a La Gazzetta dello Sport, ha voluto consigliare un giocatore finito nel radar giallorosso negli ultimi anni: Davide Frattesi. "Lo vedrei bene . Uno come lui, con quel tipo di calcio, potrebbe segnare diversi gol." Poi l'elogio a Gasperini: "E' una sicurezza, fa parte della categoria di quelli che hanno cambiato il calcio. È unico nella gestione dei giocatori, in campo e fuori. L'unico difetto è che le sue squadre hanno grandi picchi e poi delle flessioni. Dovrà essere bravo a gestire il doppio impegno, ma ha i gol di Malen dalla sua".