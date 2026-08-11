Rodrigo Mora ha detto sì alla Roma. Il direttore sportivo del Porto Tony D'Amico ha messo sul tavolo un contratto quinquennale a due milioni di euro a stagione, bonus compresi. L'intesa con Jorge Mendes, agente del trequartista, è stata raggiunta ieri dopo una trattativa lampo. In queste ore è atteso il via libera del club portoghese. Il direttore sportivo, sollecitato da Gian Piero Gasperini, ha fretta di chiudere in queste ore. L'allenatore - scrive Niccolò Maurelli su 'La Repubblica' - si aspetta due acquisti entro Ferragosto e ha ricevuto delle rassicurazioni nell'ultimo vertice con la proprietà, nella riunione d'emergenza al Vale Resort di Hensol, Galles. La sensazione è che in questi giorni la Roma chiuderà la partita per il nuovo attaccante per poi concentrarsi sugli altri ruoli: un'ala destra come vice di Paulo Dybala; un esterno sinistro da alternare a Wesley.