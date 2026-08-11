Gasp ha ricevuto delle rassicurazioni nell'ultimo vertice con la proprietà
Mora, la nuova "Joya" per Gasperini
Rodrigo Mora ha detto sì alla Roma. Il direttore sportivo del Porto Tony D'Amico ha messo sul tavolo un contratto quinquennale a due milioni di euro a stagione, bonus compresi. L'intesa con Jorge Mendes, agente del trequartista, è stata raggiunta ieri dopo una trattativa lampo. In queste ore è atteso il via libera del club portoghese. Il direttore sportivo, sollecitato da Gian Piero Gasperini, ha fretta di chiudere in queste ore. L'allenatore - scrive Niccolò Maurelli su 'La Repubblica' - si aspetta due acquisti entro Ferragosto e ha ricevuto delle rassicurazioni nell'ultimo vertice con la proprietà, nella riunione d'emergenza al Vale Resort di Hensol, Galles. La sensazione è che in questi giorni la Roma chiuderà la partita per il nuovo attaccante per poi concentrarsi sugli altri ruoli: un'ala destra come vice di Paulo Dybala; un esterno sinistro da alternare a Wesley.
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